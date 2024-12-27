Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı. Buna göre aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.

RÖNTGEN VE MAMOGRAFİ İSTENEBİLECEK

Bu sayede aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenideoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

ÖZEL KONTENJANLAR OLUŞTURULDU

Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.