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Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor

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Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastanelere dijital entegre olacak, bu sayede röntgen ve mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Aile hekimlerine yalnızca kendi hastalarına özel kontenjanlar oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı. Buna göre aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.

RÖNTGEN VE MAMOGRAFİ İSTENEBİLECEK

Bu sayede aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenideoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

ÖZEL KONTENJANLAR OLUŞTURULDU

Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.

Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

AİLE HEKİMLERİNİ SANMIYORUM HASTALARLA İLGİLENECEKLERİNİ ÜMRANİYE 5 NOLU AİLE HEKİMLERİ ÖĞLEDEN SONRA SİSTEMİ KAPATIP HASTALARI GERİ ÇEVİRİYOR ON DÖNÜM BOSTAN YANGEL YAT OSMAN MİSALİ BİRDE UTANMALARIDA YOK 150 BİN MAAŞ İSTERLER

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