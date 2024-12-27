Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastanelere dijital entegre olacak, bu sayede röntgen ve mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Aile hekimlerine yalnızca kendi hastalarına özel kontenjanlar oluşturuldu.
Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı. Buna göre aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.
RÖNTGEN VE MAMOGRAFİ İSTENEBİLECEK
Bu sayede aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenideoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
ÖZEL KONTENJANLAR OLUŞTURULDU
Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.