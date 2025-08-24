Aile Bakanlığı'ndan Personel Ataması Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, duyuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapılacağı vurgulandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması için planlama yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
