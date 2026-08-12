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Bakanlıktan 'trans çocuk' paylaşımlarına suç duyurusu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlıklı sosyal medya paylaşımları için müstehcenlik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu, erişim engeli isteyecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sanal medya platformlarında 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin, müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Küçük trans çocuklara örnek olacağız' başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir. Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez. Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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