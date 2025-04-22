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Aile Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı: Doğum Yardımı Başvuruları Sadece e-Devlet Üzerinden

Aile Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı: Doğum Yardımı Başvuruları Sadece e-Devlet Üzerinden
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet üzerinden yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için sadece e-Devlet platformunu kullanın."

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Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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