Aile Bakanlığı'ndan Cinayet Davasına İtiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de Ceyda Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürülmesi davasında Serkan Dindar'a verilen ceza kararına itiraz etti. Yargıtay'ın haksız tahrik indirimi uygulayarak onadığı bu karara karşı bakanlık harekete geçti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de Ceyda Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürülmesi davasında Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı ceza kararına itiraz etti. Bakanlık, söz konusu dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, İzmir'de Ceyda Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürülmesi davasında Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre; İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. İtirazda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

