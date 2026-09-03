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AİHM: Yunanistan cezaevi koşulları ihlal

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AİHM, Yunanistan'daki Patra ve Avlona cezaevlerinde aşırı kalabalık ve kişi başına 3 metrekarenin altında alan nedeniyle AİHS'in 3. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi ve tazminat ödenmesine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı Patra ve Avlona cezaevlerindeki tutukluluk koşulları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti.

Mahkemenin 27 Ağustos'ta yayımlanan iki ayrı kararında, mahkumlara düşen kişisel alanın bazı koğuş ve hücrelerde kişi başına 3 metrekarenin altında kaldığı belirtildi.

Patra Cezaevi'ndeki bazı koğuşlarda kişi başına düşen alanın 2,81 metrekare, bazı hücrelerde ise 2,87 metrekare olduğu kaydedildi.

Avlona Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde de bazı tutukluların kişi başına 3 metrekareden daha az alanda tutulduğu, Yunan hükümetinin bunun aksini kanıtlayacak yeterli somut veri sunamadığı ifade edildi.

AİHM, kişisel alan yetersizliğinin kısa süreli ya da istisnai sayılamayacağını belirterek, ihlal tespit edilen başvuruculara manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kaynak: AA
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