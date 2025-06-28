AİHM'den Yunanistan'a İhlal Kararı: Türk Kadınları Derneği Tescil Başvurusu Reddi

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, AİHM'in Yunanistan'ın İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin tescil başvurusunu reddetmesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal olarak değerlendirerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin tescil başvurusunu reddeden Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmettiğine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Keçeli, paylaşımında, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğine ilişkin dava (Sağır vd. – Yunanistan) hakkında 24 Haziran 2025 tarihinde açıkladığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kararın, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel hak ve özgürlüklerini kullanmasının engellendiğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Keçeli, şunları kaydetti:

"Benzer bir konuda dördüncü kez mahkum olan Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum kuruluşlarının isimlerini ayrım yapmadan tescil etmesini ve bu çerçevede AİHM kararlarının uygulanmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri daha fazla vakit kaybetmeden yapmasını bekliyoruz."

AİHM, İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneğinin tescil başvurusunu reddeden Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda, Yunan makamlarının derneğin tescil başvurusunu reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü güvence altına alan 11. maddesini ihlal ettiğine karar vermişti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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