DMD hastası Ahmet'in tek hayali koşmak ve çocukluğunu yaşamak

Erzurum'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 10 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, bir gün iyileşip koşabilmenin ve çocukluğunu doyasıya yaşayabilmenin hayalini kuruyor.

Ahmet Sami'ye, 2 yaşındayken vücudunda ortaya çıkan kızarıklıklar üzerine yapılan tetkiklerde, kasların zamanla zayıflamasına ve ilerleyici kas kaybına yol açan, nadir görülen genetik bir kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu.

Zamanla kas kaybı artan Sami, yürümekte zorlanmasına rağmen Palandöken ilçesindeki Sakıpefendi İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıfa devam ederek eğitiminden geri kalmamaya çalışıyor.

Günlük yaşamda merdiven çıkmakta, tek başına ayağa kalkmakta güçlük çeken ve arkadaşları ile öğretmenlerinin desteğiyle okul hayatını sürdüren Sami, iyileşip koşmanın ve çocukluğunu yaşamanın hayalini kuruyor.

"Arkadaşlarım ve öğretmenlerim okulda bana yardımcı oluyor"

DMD hastası Ahmet Sami Yıldırım, AA muhabirine, yürümekte çok zorlandığını, okulda sürekli düştüğünü ve tek başına ayağa kalkamadığını söyledi.

Ahmet Sami, "Koşmak istiyorum, oyun oynamak istiyorum, merdiven çıkmak istiyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim okulda bana yardımcı oluyor. İyileşince yazılım mühendisi olmak istiyorum." dedi.

Diş teknikeri olarak Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan baba Halil İbrahim Yıldırım ise 2015 yılında dünyaya gelen Ahmet Sami'nin 2017 yılında hastalığını tesadüfen öğrendiklerini anlattı.

Yaklaşık 8 yıldır hastalıkla mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, "Ahmet Sami'nin yürüyebilmesi, koşabilmesi, hayallerini gerçekleştirebilmesi, mühendis olabilmesi, arkadaşlarıyla daha iyi bir hayat yaşaması, çocukluğunu yaşayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Umarız ki çocuğumuz sağlığına kavuşur." dedi.

"Çocuklar oyuncak ister, Ahmet Sami sadece koşmak istiyor"

Anne Leyla Yıldırım ise öğretmen olduğunu ancak hasta çocuğuyla ilgilendiği için çalışamadığını dile getirdi.

Oğlunun sağlığına kavuşacağına inandığını söyleyen Yıldırım, "Hayalim 2026'da Ahmet Sami'ye çocukluğunu hediye etmek. Çünkü Ahmet Sami bu yaşına kadar hiç yataklarda zıplayamadı, koltuklardan atlayamadı. Çünkü bunlar bizim için yasak hareketlerdi." diye konuştu.

Yıldırım, oğluna sadece 1 yaşındayken doğum günü kutlaması yaptığından bahsederek, "Bir daha yapmak istemedim. Sanki doğum günü kutlamazsam, yaşı büyümeyecekmiş gibi. O yaşı büyüdükçe nelerin olabileceğini bildiğim için hep kaçtım. Çocuklar oyuncak ister, araba ister. Ahmet Sami sadece koşmak istiyor ve bunun için de ilacını istiyor. Ahmet Sami markete gidip şimdiye kadar hiç bize bir ekmek alıp gelemedi. Çünkü Ahmet Sami bir kaldırımı bile tek başına çıkamaz. O kaldırımı çıkarken düşse tek başına kalkamaz." ifadelerini kullandı.