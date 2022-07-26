Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı
Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medya üzerinden bir yaramazlık yaparken fena yakalandı. Twitter'da cinsel içerikli bir videoyu beğenen Hakan, olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldırdı.
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Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi.
HESABINI GİZLEDİ
Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.
BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Paylaşımlardan bazıları şöyle;
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