Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi.

HESABINI GİZLEDİ

Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Paylaşımlardan bazıları şöyle;