Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı - Haberler

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Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medya üzerinden bir yaramazlık yaparken fena yakalandı. Twitter'da cinsel içerikli bir videoyu beğenen Hakan, olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldırdı.

 - Güncelleme:

Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi.

Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

HESABINI GİZLEDİ

Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.

Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Paylaşımlardan bazıları şöyle;

Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

Ahmet Hakan, sosyal medyada yaramazlık yapayım derken fena yakalandı

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