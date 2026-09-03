Davutoğlu'na Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından Davutoğlu hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
Soruşturmanın, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar üzerine başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: ANKA