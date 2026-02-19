Ahmet Davutoğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ile Görüştü

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye–Afganistan ilişkileri başta olmak üzere Afganistan'daki son gelişmeler, bölgesel düzeyde ortaya çıkan yeni siyasi ve güvenlik dinamikleri ele alındı. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemi vurgulanırken, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi."

