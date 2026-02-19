Haberler

Ahmet Davutoğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ile Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel meseleler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Saniullah Farahmand ve beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye–Afganistan ilişkileri başta olmak üzere Afganistan'daki son gelişmeler, bölgesel düzeyde ortaya çıkan yeni siyasi ve güvenlik dinamikleri ele alındı. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemi vurgulanırken, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi."

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Fatih Terim, hayatını kaybeden Sepp Piontek'e veda etti

Eski dostuna veda etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor

Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmeye gidiyor