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Ahlat'ta Mayıs ayında kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Özkan Olcay - Güncel
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Ahlat'ta Mayıs ayında kar yağdı Cemalettin Köyü'nde çocuklar yeniden kaymanın keyfini yaşadı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Mayıs ayında kar yağdı.

Ahlat'ta Mayıs ayında kar yağdı

Cemalettin Köyü'nde çocuklar yeniden kaymanın keyfini yaşadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere Mayıs ayında kar yağdı.

Bitlis'te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Köylüler Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklarda yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel

Bitlis, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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