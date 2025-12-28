Ahlat kar yağışıyla beyaza büründü
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel