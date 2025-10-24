Haberler

Ahlat'ta İçme Suyu Terfi Merkezi Açılışı Gerçekleşti

Güncelleme:
Ahlat ilçesinde su sorununa kalıcı çözüm sağlayacak İçme Suyu Terfi Merkezi'nin açılışı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, akıllı sistem ile donatılmış bu tesisin, ilçenin su ihtiyacını karşılayacağı ve gelecek nesillere güçlü bir altyapı bırakacağı vurgusunu yaptı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde su sorununa çözüm sağlayacak "İçme Suyu Terfi Merkezi"nin açılışı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, İkikubbe Mahallesi'ndeki açılış töreninde, az enerjiyle ilçe suyunun iki katını elde etme şansı bulduklarını söyledi.

Eyigün, "Ahlat'ın genelinde verimli su nedir, nereden gelir? Suyun kalitesi anlamında detaylı bir çalışma yaptık. Finalimizde de DSİ'nin içme suyu kriterlerine göre inşaat, mekanik aksamlarımızı tamamladık. Projemizin bir farkı da akıllı bir sistem olması. Yani suyun israfına veya vatandaşımızın evde kullandığı konforun bozulmasına müsaade etmeyen korunumlu bir sistem olması. Herhangi bir kuyumuzda su akmıyorsa, motorlarda, pompalarda bir problem doğuyorsa bunu bize akıllı sistem bildiriliyor. Ekibimiz buna müdahale ediyor." dedi.

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, "Bu tesis, Ahlat'ımızın uzun yıllardır yaşadığı su probleminin çözümüne kalıcı katkı sunacak önemli bir yatırımdır. Su, bir medeniyetin gelişmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur. Temiz ve kesintisiz içme suyu sadece bir altyapı hizmeti değil, insanın yaşam kalitesini yükselten, sağlıklı bir geleceğin temelidir. Bugün açılışını yaptığımız bu tesis, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamayacak aynı zamanda Ahlat'ın gelecek nesillerine de güçlü bir altyapı bırakacak." diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de şunları ifade etti:

"Büyük enerji maliyetlerine neden olan Çarho'daki eski sistem, belediye bütçesinin yarısına tekabül etmekteydi. Bu sorunun çözümüne yönelik detaylı araştırmalar yaptık ve Ankara'da yapılan görüşmeler sonrası ortak akılla bir proje geliştirdik. Bugün ve gelecekte Ahlat'ın su ihtiyacını karşılayacak bu proje kapsamında, su olanaklarının araştırılması, yer altı suyunun çıkarılması, şehir şebekesine entegresi olmak üzere 3 aşamalı bir eylem planını harekete geçirmiş olduk."

Konuşmaların ardından dualarla İçme Suyu Terfi Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
title
