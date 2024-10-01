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AHBV 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı

AHBV 2024-2025 Akademik Yılı Sanat Temasıyla Açıldı
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 2024-2025 akademik yılı, sanat temasıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, öğrencilerin bilgiyle özgürlüğe ulaşmaları gerektiğini vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (AHBV) 2024-2025 akademik yılı "sanat" temasıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.

AHBV Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yılın temasının "sanat" olarak belirlendiği açılış töreninde, AHBV Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti tarafından Yeşilçam film müziklerinden oluşan konser icra edildi.

"Bir insan ne kadar az bilirse kesinlikle o kadar esirdir"

Törenin açılış konuşmasını yapan AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, yeni akademik yılın öğrencilere ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.

Akademik yılın sembolik bir törenle açıldığını ancak öğrencilerin üniversitede hayata ilişkin daha fazla bilgiyle mezun olacaklarını ve hayata hazırlanacaklarını ifade eden Bostancı, "İş mezuniyette bitmeyecek, insan bütün hayatı boyunca öğrenmeye devam eder. Bu ölünceye kadar sürer. Akıllı insanlar, aslında her zaman öğrenci olduklarını bilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, bilginin daha sistematik şekilde öğrenilmesinin eğitim-öğretimle mümkün olduğunu, bilginin ise her şeyden önce özgür bir ufuk vermesi gerektiğini söyledi.

Özgürlüğün sadece kelimeden ibaret olamayacağının altını çizen Bostancı, Kant'ın "Özgürlük lütuf olarak verilemez, fethedilir" sözünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fethetmek için bilgi yolunda çok mesafeler almak lazım. Öğrendikçe, özgür olmaya devam ederiz. Bir insan ne kadar az bilirse kesinlikle o kadar esirdir, kendi içine gömülüdür. Bilgiyle ilişkimiz, bildiklerimizin bizi esir almasına izin vermeyen bir yolda olmalıdır. Bu tür insanlar, öğrendikleriyle kendi hapishanelerini kurarlar. Kimler, fanatikler, radikaller... Dünyanın hakikatinin sadece belli bir yerde, belli bir düşüncede, belli bir ideolojide olduğunu varsayarak kesin bir inançla ona yönelip diğer insanlara karşı mesafe koyarlar. Onlar işte kendi bilgilerinin esiri olan insanlardır. Ama hayat herkese öğretir, hep ötesi vardır. Akıllı insan bilir ki sürekli yeni şeyler öğrenecektir. Dolayısıyla bilgilerimiz bizi esir kılmadan özgürlüğün ufkuna doğru gidecek öğrenme işi çok önemli."

Sanatın da insan için hayati bir alan olduğunu ifade eden Bostancı, "Bilim ve sanat, mutlak surette bu hayatta kol kola olmak durumunda." dedi.

Rektör Bostancı, sanatın önemine dikkati çekmek için törene 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen sanatçı ve akademisyen Prof. Süleyman Saim Tekcan'ı davet ettiklerini söyledi.

Sanatçı Tekcan daha sonra üniversitenin "Sanat Olmadan Rönesans Olmaz" başlıklı yeni akademik yılı açılış dersini verdi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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