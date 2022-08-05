Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) - Haberler

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Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)

Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)

O İNEĞE 'DAĞLAR KIZI REYHAN' ADI VERİLDİBalıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık ineği satın alıp, İzmir'deki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na gönderen Haluk Levent, ineğe verilen adı sosyal medyada duyurdu.

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O İNEĞE 'DAĞLAR KIZI REYHAN' ADI VERİLDİ

Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık ineği satın alıp, İzmir'deki Kurtarılmış Hayvan Barınağı'na gönderen Haluk Levent, ineğe verilen adı sosyal medyada duyurdu. Levent, Twitter paylaşımında, "Kurban edileceğini anlayınca kaçan ve 26 gün dağlarda yaşayan düvemiz artık Ferdinand çiftliğinde. Ona 'Dağlar kızı Reyhan' adını verdik" ifadelerine yer verdi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Kurban Bayramı Haluk Levent Kurban İzmir Güncel Haberler

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