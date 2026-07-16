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Trabzon'da uzman çavuş evde ölü bulundu

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir uzman çavuş, görevine gitmeyince arkadaşları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemelere göre hayatını kaybeden uzman çavuşun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir uzman çavuş evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bahçecik Mahallesi Mineli Sokakta bir evde oturan Jandarma Uzman Çavuş B.B (34) görev yaptığı Bahçecik Cezaevi'ndeki görevine gitmeyince arkadaşları evine gitti. Evine giren arkadaşları B.B'yi tabanca ile vurulmuş halde buldu. Olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken yapılan ilk incelemede B.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma uzman çavuşun intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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