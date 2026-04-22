Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, Kucak ve Dizginkale köylerinde bazı evlerde hasara yol açtı. AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak hasar tespitinde bulundu.

DİZGİNKALE VE KUCAK KÖYLERİNDE HASAR MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde Dizginkale ve Kucak Köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Kucak köyünde imam Hayrullah Ersöz'ün evinde hasar meydana geldi. Köye gelen AFAD ekipleri, duvarı yıkılan evde incelemede bulundu. Kucak Köyü Muhtarı Aşık Sever, deprem sebebiyle bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. Muhtar Aşık Sever, korkudan evlerine giremediklerini söyledi. Dizginkale ve Kucak köyünden gelen ihbarlar sonrası AFAD ekipleri, inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

Semih YARDIMCI/PATNOS(Ağrı),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
