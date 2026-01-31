Tipide araçlarında mahsur kalanları ekipler kurtardı
Ağrı-Kağızman kara yolunda yoğun tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede yol açarak vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti.
Kentte gece geç saatlerde Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyüne 5 kilometre uzaklıkta yoğun tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Karayolları, bölgede yoğun çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi.