Haberler

Tipide araçlarında mahsur kalanları ekipler kurtardı

Tipide araçlarında mahsur kalanları ekipler kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı-Kağızman kara yolunda yoğun tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede yol açarak vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etti.

AĞRI-Kağızman kara yolunda tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, jandarma, AFAD ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentte gece geç saatlerde Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyüne 5 kilometre uzaklıkta yoğun tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Karayolları, bölgede yoğun çalışma yürüttü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı