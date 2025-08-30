Ağrı'da Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi

Ağrı'nın Leylek Pınar Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Etkilenenler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi ekiplerce tahliye edildi.

Leylek Pınar Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık, Aksa doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, dumandan etkilenen 15 kişiyi güvenli şekilde binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenenler, tedbir amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
