Haberler

Midesindeki 9 pil, endoskopik yöntemle çıkarıldı

Güncelleme:
Ağrı'da intihar girişiminde bulunan bir mahkumun yuttuğu 9 pil, endoskopik müdahaleyle çıkarıldı. 3 jiletin ise doğal yollarla çıkması bekleniyor. Mahkum hastanede yakın takibe alındı.

Doğubayazıt ilçesindeki cezaevinde kalan 28 yaşındaki mahkum, intihar girişimi sonrası Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste yapılan muayene ve röntgen çekimleri sonucunda midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edilen mahkum Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkum, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan'ın da yer aldığı ekip tarafından endoskopik müdahaleye alındı. Mahkumun midesindeki 9 pil başarılı bir şekilde çıkarıldı. Poşet içerisinde yuttuğu 3 adet jiletin doğal yollarla çıkması beklenecek olan mahkum hastanede yakın takibe alındı.

GÖRÜNTÜLEME BULGULARINA GÖRE KARAR VERİLDİ

Endoskopik müdahaleye hastanın durumu ve görüntüleme sonucu karar verildiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan, "Midede bulunan 9 adet kalem pili endoskopik yöntemle tek tek çıkardık. Pillerin mide içinde kalması durumunda kimyasal yanık, kanama ve mide delinmesi gibi ciddi riskler söz konusuydu. Pil sayısının fazla olması bu riskleri daha da artırıyordu. Jiletler için ise mideyi geçtikten sonra bağırsakta sabitlenmemişse ve hastada acil bir belirti yoksa kontrollü şekilde doğal yoldan atılması tercih edilebilir. Bu karar, hastanın anlık durumu ve görüntüleme bulgularına göre verilmiştir" dedi.

