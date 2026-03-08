Haberler

Ağrı'da tipide kara saplanan kamyonet ile içindeki 4 kişi kurtarıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan kamyonetteki 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ve diğer ekipler tarafından kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşlıçay-Diyadin kara yolunda rutin devriye faaliyeti yapan AFAD, jandarma, emniyet ve Karayolları ekipleri, İpek Geçidi mevkisinde bir kamyonetin yoldan çıkıp kara saplandığını fark etti.

Olaya müdahale eden ekipler, Iğdır'dan gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyoneti saplandığı yerden kurtardı.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan araç, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
