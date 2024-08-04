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Ağrı'da Kaçakçılardan Kurtarılan Urartu Dönemi Eserleri Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Sergileniyor

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Eserler, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Ağrı'da kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015'te düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki Özel Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.

Urartu Kralı 2. Argişti (milattan önce 713) dönemine tarihlendirilen eserlerin 2021'de Macaristan'dan iadesi sağlanan Urartu dönemi eserlerinin devamı olduğu değerlendiriliyor.

Polis kaçakçılardan kurtardı

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, AA muhabirine, müze olarak çok zengin bir koleksiyona sahip olduklarını söyledi.

Müzede birçok medeniyete ait eserlerin bulunduğunu dile getiren Aslan, "Müze koleksiyonunun önemli bir bölümünü Urartu dönemine ait eserler oluşturmaktadır. Özellikle Urartularda madeni eşyalar büyük öneme sahiptir. Açtığımız geçici sergide Urartu dönemine ait bronz, gümüş ve bakırdan yapılmış eserleri kapsamaktadır." dedi.

Bir kısmı Ağrı'da kaçakçıların elinden kurtarılan eserlerin Kars'a getirildiğini anımsatan Aslan, "Urartu dönemine ait eserler, 2015 yılında Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen eser grubudur. Özellikle kültür varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik bir sergi oluşturduk. Bu eserler Urartu dönemine ilişkin önemli bilgiler vermektedir ve üzerindeki bezeme desenlerden dönemin sanatı hakkında önemli bilgiler elde etmekteyiz." diye konuştu.

Aslan, üzerinde birçok bezemenin yer aldığını eserleri Kars'ta sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Sergilenen eserlerin içeriğine ilişkin bilgi veren Aslan, şunları kaydetti:

"Eserler mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba aksamlarından oluşturmaktadır. Araba aksamları üzerinde dini öğelerin yanı sıra savaş sahneleri yer almaktadır. Eserler üzerinde kanatlı insan betimlemeleri, tanrı figürleri bulanmaktadır. Pektoral (çeşitli madenlerden yapılmış gerdanlık) ve araba aksamları üzerinde savaş sahneleri ve kanatlı insan figürleri vardır. Bu da Urartularda gördüğümüz çok tanrılı inanca ait ögelerdir. Üzerindeki savaş, at arabaları askerlere ait mücadeleleri de görebilmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, bu eserler 2015'te ele geçirilip müzemize getirildiği dönemde Macaristan'da bir grup eser yakalanıyor. Bu eserlerin Anadolu kökenli olabileceği üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan inceleme ve çalışmada, koleksiyonların müzedeki eserlerimizle büyük benzerlik gösterdiği, Urartu eserleri olduğu anlaşılıyor. Bu da kanıtlandıktan sonra eserler Türkiye'ye getirildi."

Kaynak: AA / Güncel

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