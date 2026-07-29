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Ağrı'da 1071 genç tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da 1071 genç tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı
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Ağrı Valiliğince lise öğrencileri, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

Ağrı Valiliğince lise öğrencileri, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kentte eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gezi programı düzenleniyor.

"1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla yapılan gezi kapsamında Valilik önünde program düzenlendi.

Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan ve beraberindekiler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek öğrencilerden oluşan 3. kafileyi uğurladı.

Gezi programı kapsamında belirli aralıklarla toplamda 1071 öğrenci, tarihi ve kültürel yerleri görme şansı bulacak.

Program kapsamında, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

Kaynak: AA
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