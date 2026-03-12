Haberler

Ağlı'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Tiyatro gösterisi ve yarışma ödülleri ile zenginleşen etkinlikte birçok katılımcı yer aldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından gençler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

Daha sonra öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Büşra Çelebi tarafından ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Bülent Ergin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özkan Demir
