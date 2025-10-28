Ağlı'da Esnafa Türk Bayrağı Dağıtıldı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Dağıtım, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ile emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Ağlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel