Ağlı'da Esnafa Türk Bayrağı Dağıtıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Dağıtım, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ile emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Ağlı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı verildi.

Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel
500
