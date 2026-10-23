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Ağıralioğlu, Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı

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Ağıralioğlu, Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında ölen işçiler için taziye mesajı paylaştı. Mesajında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ağıralioğlu, milletin başı sağ olsun dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraliolu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan patlama sonucu yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı paylaştı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraliolu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında yaşanan patlama sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA
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