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Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi

Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi Haber Videosunu İzle
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
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Altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed’in para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirmesiyle yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Yatırımcılar, Fed’in faiz kararına yön verebilecek bu haftaki ABD enflasyon verisini yakından takip ediyor.

  • 7 Eylül'de gram altının satış fiyatı 6 bin 848 TL'ye, çeyrek altın 11 bin 185 TL'ye geriledi; ons altın 4 bin 403,39 dolar seviyesinde işlem gördü.
  • Altındaki düşüş, ABD'nin güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4'e yükseltmesiyle tetiklendi.
  • Spot gümüş yüzde 0,2, platin yüzde 0,8 ve paladyum yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içi altın piyasasında 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla gram altının satış fiyatı 6 bin 848 TL seviyesine gerilerken, çeyrek altın 11 bin 185 TL’den işlem gördü. Küresel piyasalarda ons altın ise aynı saatlerde 4 bin 403,39 dolar seviyesinde seyretti.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 oranında değer kaybederek 4 bin 405,47 dolara çekildi. Benzer şekilde ABD altın vadeli kontratlarında da yüzde 0,5’lik düşüş kaydedilerek fiyatlar 4 bin 452,20 dolar seviyesine geriledi. Veri güncelleme saatlerindeki sınırlı farklılıklara rağmen ons fiyatındaki küresel baskı yurt içi piyasalara da yansıdı. Altın fiyatlarındaki gerilemede, ABD ekonomisinin güçlü seyrini teyit eden istihdam verileri etkili oldu. Bu veriler, Fed’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir duruş sergileyebileceği beklentisini kuvvetlendirdi.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE VE FED TOPLANTISINDA

Piyasa aktörleri kısa vadeli yön tayini için ABD’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, güçlü istihdam rakamlarının altın üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak Eylül ayı kararları öncesinde enflasyon verisinin belirleyici olacağını vurguladı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz artırma ihtimalini yüzde 58,4 seviyesinde fiyatlıyor. Yüksek faiz ortamının, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltması nedeniyle enflasyon verisi kritik önem taşıyor.

TRUMP’TAN FED’E FAİZ BASKISI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalardaki dalgalanmayı artıran bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın para politikasına ilişkin çıkışı oldu. Trump, Fed’in faizleri düşürmemesi halinde ABD ile ticaret açığı bulunan ülkelere yönelik ticaretin durdurulabileceğini ifade etti. Bu açıklama, merkez bankasının bağımsızlığı ve üzerindeki siyasi baskı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Diğer yandan Orta Doğu’daki gerilim ve İran-ABD hattındaki sıcak gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İranlı yetkililerin olası bir saldırıya sert karşılık verileceği yönündeki açıklamaları jeopolitik risk algısını canlı tutuyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE DÜŞÜŞ HAKİM

Altın öncülüğünde başlayan satış dalgası diğer değerli metallere de yansıdı:

  • Spot Gümüş: %0,2 gerilemeyle 66,03 dolar
  • Platin: %0,8 kayıpla 1.805,53 dolar
  • Paladyum: %0,7 düşüşle 1.396,08 dolar seviyesinden işlem gördü.
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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