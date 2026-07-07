36. NATO Zirvesi... Ağıralioğlu: "Türkiye, Ağzına Bir Parmak Bal Çalınarak Birtakım Tavizler Koparılacak Bir Ülke Değildir"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ankara'da yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin, " Türkiye, ağzına bir parmak bal çalınarak birtakım tavizler koparılacak bir ülke değildir" açıklamasını yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ağzına bir parmak bal çalınarak birtakım tavizler koparılacak bir ülke değildir. Biz, tarihin bildiği en kudretli devletleri kurmuş bir milletiz. İnsanlık ailesinin en müstesna mevkilerinde yer almış, sadece kendi menfaatini değil, insanlığın ortak vicdanını da devlet aklıyla taşıyabilmiş büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz."

Bugün NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyoruz. Gelenler, şerefli bir milletin, köklü bir devlet geleneğinin misafiridir. Ev sahibi olmanın vakarını da devlet olmanın ağırlığını da unutmadan hareket etmek mecburiyetindeyiz. İdarecilerimiz milletlerini unutmasınlar, devletlerini unutmasınlar. Bu topraklarda kalabilmek için hangi bedeller ödendiğini, bu millete hangi hesapların kurulduğunu, hangi badirelerin aşıldığını akıllarından çıkarmasınlar. Milletimizin haysiyetini, devletimizin itibarını ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluğu esas alarak NATO Zirvesi'ni aynı hassasiyetle takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA