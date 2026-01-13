Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, basın toplantısında, Türkiye'nin güçlü yarınlara taşınması için hassasiyetle çalışacaklarını belirtti. Ağıralioğlu, ABD'nin yeni yönetim felsefesinin dünya için tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin yönetim değişikliğine acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki süreci Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini güçlü yarınlara taşımak için hassasiyetle çalışarak geçireceğiz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin "seçilmiş olmayı, her şeyi yapma hürriyeti zanneden yeni yönetim felsefesinin" dünyayı huzursuz ettiğini belirten Ağıralioğlu, Venezuela, İran ve İsrail'deki gelişmeler göz önüne alınarak, bölgede demokrasiyi, hukuku ve istikrarı sağlayacak "kudretli bir devlet stratejisi"nin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin acilen yönetim değişikliğine ihtiyacı olduğunu savunan Ağıralioğlu, "İnşallah önümüzdeki süreci Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini güçlü yarınlara taşımak için hassasiyetle çalışarak geçireceğiz. Nöbet değişimi olarak gördüğümüz siyasetin önümüzdeki dönemine hazırlanacağız. Partimiz her geçen gün millet kalbinde büyüyor." diye konuştu.

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, Ankara'daki su kesintileriyle ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Mansur Başkan dahil muhalefetin bütün belediyelerini, siyasetçilerini, kendimi de kastederek söylüyorum. Mazeret beyan edeceksek iktidar, mazeret iktidarıdır. Uzatmaya gerek yok, çözüm iradesi göstermek lazımdır. Dolayısıyla iğneyi, çuvaldızı falan konuşacaksak bu da bizim çuvaldızımız olsun. Şöyle temsil etmek zorunda olduğumuzu hatırlatıyorum muhalefete. 'Bizden önce başladı' diye sorun çözmekten kendisini azade sayacak siyaset, milletin kalbine yürüyemez. 8 yıldır memleket sizdeyse çözmek zorunda olduğunuz sorunları 'Bizden önce başladı' diye savuşturmamalısınız. Bu, muhalefetin millet nezdindeki itibarını haleldar eder."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
