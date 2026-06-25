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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidar olmaları halinde sermayeyi ve zenginliği ülke geneline yayacaklarını, fırsat eşitliğini koruyacaklarını ve Cumhuriyet'i muhafaza edeceklerini söyledi. Ayrıca 12. Yargı Paketi ve NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar olmaları durumunda sermayeyi, zenginliği, büyümeyi memleketin tamamına yayacaklarını belirten Ağıralioğlu, fırsat eşitliğini koruyacaklarını ve Cumhuriyet'i muhafaza edeceklerini söyledi.

Ağıralioğlu, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik süreci takip ettiklerini aktardı.

Demokraside sandıktan yana tereddütleri olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, milletin hakemliğine başvurulacağını ve partisinin ülkeyi yönetmeye talip olduğunu kaydetti.

Yavuz Ağıralioğlu, bir gazetecinin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ilişkin sorusu üzerine, Zirvenin Türkiye açısından önem taşıdığını ve milli çıkarlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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