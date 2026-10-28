Ağıralioğlu, en az 30 kişinin öldüğü İspanya tren kazası için taziye mesajı yayımladı

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İspanya'nın Toledo bölgesinde iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralananlara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA