Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyasetçilerimizin çok konuştuğu ama milletimizin dertlerinin bir türlü azalmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Her seçimde yeni vaatler duyuyoruz. Her seçimden sonra aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. İktidar değişiyor, muhalefet değişiyor, partiler kuruluyor, partiler kapanıyor ama vatandaşın geçim derdi, gençlerin gelecek kaygısı, esnafın sıkıntısı bitmiyor. Biz siyasetin yalnızca isimlerden, partilerden ve makamların el değiştirmesinden ibaret olmadığını düşünüyoruz. Siyasetin bir ahlakı, bir terbiyesi, bir de millete karşı sorumluluğu olmalı.

Yeni kurulan partiler başlangıçta çok mütevazı, çok hassas, çok nezaketli oluyor. Herkesi dinliyor, herkesin derdiyle ilgileniyor. Sonra ne oluyor? Tevazunun yerini kibir, istişarenin yerini tek adamlık, hassasiyetin yerini umursamazlık alıyor. Dün itiraz ettikleri yanlışları bugün kendileri yapmaya başlıyor. Biz Anahtar Parti'yi kurarken bu siyasi alışkanlıkları devam ettirmek için yola çıkmadık. Doğrulukla kaybetmeyi, yalanla kazanmaya; ilkelerimizle mağlup olmayı, ilkesizlikle iktidar olmaya tercih ediyoruz. İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilen; eleştirirken hakaret etmeyen, takdir ederken dalkavukluk yapmayan bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bizim mücadelemiz bir partiyi diğerinden büyük yapmak için değil, siyaseti yeniden milletin hizmetine sokmak içindir. Öyle bir Türkiye hayal ediyoruz ki çocuklarımız, memleketin sorunlarını çözmek için yeni bir siyasi parti kurmak zorunda kalmasın. Hayallerini gerçekleştirmek, emeklerinin karşılığını almak, insanca yaşamak için bir siyasi mensubiyete ihtiyaç duymasın. Bizim istediğimiz Türkiye budur."