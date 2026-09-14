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Ağın'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Ağın'da yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Hüseyin Taşbaşı İlkokulunda düzenlenen törene, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Çengiz de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonunda Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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