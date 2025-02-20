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Ağın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Ağın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Kaymakamlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 'Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konulu seminer düzenlendi. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, uzman ekipler kamu kurumlarında çalışanlar, öğretmenler ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer ve diğer kurum temsilcileri de katıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde kurumun uzman ekiplerince ilçede kamu kurumlarında görev yapanlara, öğretmenlere ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer ve bazı kurumların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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