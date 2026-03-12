Haberler

Ağın'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda öğrenciler şiir okudu, türküler seslendirdi ve ödüller verildi.

Niyazi Yıldırım Gençosmaoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, oratoryo gösterisi sundu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve protokol üyeleri, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

