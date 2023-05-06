AGD tarafından Türkiye genelinde Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması'nın ikinci ayağı, ortaokul öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, "Gençler Efendimizin İzinde" sloganıyla düzenlenen yarışma hakkında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yarışmanın birinci kategorisinin lise öğrencilerinin katılımıyla 2022 yılının Kasım ayında yapıldığını hatırlatan Turhan, bugün ise yarışmanın ikinci kategorisinin ortaokul bazında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Turhan, Siyer-i Nebi Yarışması'nda 10. yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, yarışmadaki hedeflerinin Hz. Muhammed'in hayatının çocuk ve gençler tarafından öğrenilmesi olduğunu ifade etti.

Salih Turhan, yarışma öncesi sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.