Ağbaba: AKP Sayesinde Hayatta Kalmak Bile Lüks Olmuş Durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Toplumun geniş kesimleri geniş yoksulluk yaşıyor. AKP sayesinde hayatta kalmak bile lüks olmuş durumda" dedi. Ticari araç sahiplerinin büyük sıkıntı içinde olduğunu ve toplu ulaşım yapan bütün esnafın zor durumda olduğunu aktaran Ağbaba, akaryakıt fiyat artışında Türkiye'nin açık ara birinci olduğunu ifade etti. Ağbaba, tüm ticari araçlarda bir defaya mahsus özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi alınmaması için hazırladıkları kanun teklifini sunduklarını söyleyerek, "ÖTV ve KDV'nin sıfırlanması lazım. Yoksa bu esnafın ayakta kalabilmesi mümkün değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"EN BÜYÜK PARAMIZ 200 TL İLE DÖRT KİLO SİVRİ BİBER ALABİLİR DURUMA GELDİK"

Ağbaba, " Türkiye, ekonomik buhranla karşı karşıya. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere zam gelmeyen bir şey kalmadı. Eti, sütü, yağı, domatesi, salatalığı geçtik; markette bir kilo sivri biberin fiyatı 50 liraya dayandı. En büyük paramız 200 TL ile dört kilo sivri biber alabilir duruma geldik" dedi.

"HAYATTA KALMAK BİLE LÜKS OLMUŞ DURUMDA"

Türkiye'nin; fiyat artışında Avrupa'da bir numara, enflasyonda dünyada 7. sırada olduğunu belirten Ağbaba, "Artık insanların ev-araba alma hayalleri bitmiş tükenmiş durumda. Toplumun geniş kesimleri geniş yoksulluk yaşıyor ve yoksullaşmaya devam ediyor. AKP sayesinde hayatta kalmak bile lüks olmuş durumda" dedi.

"AKARYAKIT ARTIŞINDA TÜRKİYE AVRUPA BİRİNCİSİ"

Ticari araçların büyük sıkıntı içinde olduğunu ve toplu ulaşım yapan bütün esnafın zor durumda olduğunu aktaran Ağbaba, "Akaryakıt fiyatlarının artışında malum AK Parti sözcüleri 'dünyada ekonomik kriz var, dünyada fiyatlar yükseliyor' diyor. Akaryakıtta en çok fiyat artıran ülke, biziz. Türkiye yüzde 131. Bize en yakın ülke İrlanda, Belçika, Lüksemburg'da 35, 34, 36. AB ortalaması yüzde 27. Bizde tam yüzde 131" dedi.

"ÖTV VE KDV'NİN SIFIRLANMASI LAZIM"

Kanun teklifi hazırladıklarını duyuran Ağbaba, "Tüm ticari araçlarda bir defaya mahsus özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi alınmaması için hazırladığımız kanun teklifini TBMM'ye sunduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun geniş kesimleri ile buluşuyor. Oradaki insanların talepleri…Meclis'te mutlaka araçlardaki akaryakıt ve araçlardaki ÖTV ve KDV'nin sıfırlanması lazım. Yoksa bu esnafın ayakta kalabilmesi mümkün değil" diye konuştu.

"SAHNE EMEKÇİLERİ SİYASİ YASAKLARLA AÇ BIRAKILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, maske yasağının kaldırıldığına ilişkin açıklamasını anımsatan Ağbaba, şunları söyledi:

"Kalkmayan iki yasak var. Birincisi müzik yasağı. Gece 24'ten sonra müzik çalamıyorsunuz. 1 Temmuz'da 'yeni normalleşme kararları' diyerek müzisyenlere geçtiğimiz yıl yasak getirildi. Müzisyenlerin ekonomik ve sosyal hakları elinden alınmış durumda. Yüzlerce müzisyen intihar etmiş durumda. Tüm sahne emekçileri akıl dışı, keyfi ve siyasi yasaklarla aç bırakıldı. Bu yasağın mantığı ne? Gitarın-sazın telinden ya da sesten virüs mü bulaşıyor? Bu hayat tarzına açık bir müdahale. Hiç olmazsa bayramdan itibaren bu müzik yasağının kalkması gerekiyor. Bu virüs gece 11 buçukta bulaşıyor 12 buçukta bulaşmıyor mu? Nargile salonları da 2020'den beri kapalı. Nargile esnafı adeta unutulmuş durumda. Vergiye evet ama açılmaya hayır. İki yıl oldu buna can mı dayanır."