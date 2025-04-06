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Ağabeyini Bıçakla Yaralayan Kardeş Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan olayda kardeşler B.K. ve F.K. arasında çıkan tartışma sonrası F.K, ağabeyi B.K'yi bıçakla yaraladı. Yaralının durumu sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, ağabeyini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan kardeşler B.K. (41) ve F.K. (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, ağabeyi B.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı B.K, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri ise şüpheli kardeş F.K'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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