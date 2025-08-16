Afyonlu Akademisyenden Deprem Sonrası Hasar Tespiti

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Gücek, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

Gücek, yaptığı açıklamada, depremin neden olduğu sarsıntı nedeniyle ilçe merkezinde bir binanın yıkıldığını anımsatarak, söz konusu binanın yıkılmasının nedeninin yapısal problemler, mühendislik hizmetleri ya da insani faktörler olabileceğini kaydetti.

Yapıların doğru zemine ve mühendislik hizmeti alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Gücek, şöyle konuştu:

"Mühendislik hizmeti almış, denetimlerden geçmiş ve betonarme yapılara baktığımızda hasarın daha az olduğunu görmekteyiz. Önemli olan doğru zemine, doğru yapıyı yapabilmek. Bugün şehir merkezinde de baktığımız zaman eskiden dere yatağı olan ve alüvyon zemin dediğimiz zemin yapısına uygun yapılmayan evlerin hasar aldığını da görmekteyiz. O yüzden de alüvyon zeminli bölgelerde yapacağımız yapılarda biz o zemine uygun yapıları yaptığımız takdirde mühendislik hizmeti almış, denetimden geçmiş yapıların hasar almadığını ya da görevini yaptığını, deprem anında yıkılmadığını, can kaybına sebebiyet vermediğini görmekteyiz."