Afyonkarahisar Valisi olan Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü vali oldu

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.

TARİHE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ise Afyonkarahisar Valiliği'ne atandı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

Kübra Güran Yiğitbaşı

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyon Karahisar Valisi olarak atandı.

GÖREVDEN ALINAN VALİLER

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık

Uşak Valisi Funda Kocabıyık

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın

Bartın Valisi Sinan Güner

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

Bolu Valisi Ahmet Ümit

Kırşehir Valisi İbrahim Akın

GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne

Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne

Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne

Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi.

YENİ VALİ OLAN İSİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne

Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne

Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne

Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne atandı.