Afyonkarahisar Sandıklı'da kamyonette yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar Sandıklı'da kamyonette yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine gelen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonette çıkan yangın, araçta hasara yol açtı.
? Başağaç köyü yakınlarında seyir halindeki bir kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
?Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
? İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA