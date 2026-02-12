Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, baskın düzenledikleri bir adreste yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda M.A. ile H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden M.A. serbest bırakıldı, H.Ö. ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
