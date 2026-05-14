Trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı, 190 bin lira ceza uygulandı

AFYONKARAHİSAR'da trafikteki tartışmada aracından inerek diğer sürücüye saldırıp darbeden H.F. gözaltına alındı. H.F.'ye toplam 190 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da aynı süreyle trafikten menedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde otomobiliyle seyir halindeki S.T. ile ters yönden gelen otomobil sürücüsü H.F. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından aracından inen H.F., diğer sürücü S.T.'ye saldırdı. Beraberindeki kişinin engel olmaya çalıştığı H.F., diğer sürücüyü defalarca yumruklayıp, tekme atarak darbetti. Olay yerinin yakınındaki polis ekipleri hızla müdahale ederek, H.F.'yi gözaltına aldı. 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alınan H.F.'ye 'Ters yönde araç kullanmak' suçundan 10 bin lira, 'Saldırı amaçlı araçtan inmek' suçundan 180 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten menedildi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde H.F.'nin tartıştığı diğer aracın sürücüsüne yumruklar ve tekmeyle saldırdığı, yanındaki kişinin kendisine engel olma çabaları, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı