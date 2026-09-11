Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tır ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.M. (32) idaresindeki tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Akören beldesi yakınlarında Y.A. (28) ile H.A'nın (54) kullandığı otomobillerle trafik kazasına karıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile F.A. (50) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü M.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA