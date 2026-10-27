Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da Sıfır Atık Çalıştayı 131 kurumdan 352 katılımcıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Sıfır Atık Çalıştayı 131 kurumdan 352 katılımcıyla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da “Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi” temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya 131 kurum ve kuruluştan 352 katılımcı katıldı; katılımcılar sıfır atık konusundaki görüşlerini 18 ayrı tematik masada paylaştı.

Afyonkarahisar'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, insanın doğanın sunduğu imkanlardan yararlanarak medeniyetler kurduğunu, üretim kapasitesini geliştirdiğini ve yaşam koşullarını iyileştirdiğini söyledi.

Özellikle son iki yüzyılda üretim ve tüketim kapasitesinde yaşanan artışın doğayla kurulan ilişkiyi değiştirdiğini anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı, ne yazık ki tarihsel dönüşümün doğal bir sonucudur. Bu sorunların çözümü, insanın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden değerlendirmesini de elzem hale getirmiştir. Üretim biçimlerimiz, tüketim alışkanlıklarımız, ihtiyaç anlayışımız ve kaynakları kullanma kültürümüz bu değerlendirmenin merkezinde yer almaktadır."

Çiçekli, bugün 131 kurum ve kuruluştan 352 katılımcının 18 ayrı tematik masada bir araya geldiğini belirterek, "Bu masaların oluşumunda farklı bilgi birikimlerini, tecrübeleri ve bakış açılarını bir araya getirmeye özel gayret gösterdik. Çünkü çevre konusunda herkesin aynı önceliklere sahip olmadığının farkındayız. Ortak aklın, farklı düşüncelerin karşılaşmasından, tartışılmasından ve birbirini sınamasından doğacağına da yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Programda, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, kurulan 18 masada sıfır atık konusunda görüşlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı

10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Değerini duyan inanamadı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor