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Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobil: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobil: 8 yaralı
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Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

S.D. (42) idaresindeki 34 KLS 112 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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