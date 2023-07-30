Afyonkarahisar'da otobüs traktöre çarptı: 6 yaralı

Afyonkarahisar karayolunda, yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda traktör devrildi ve otobüsteki yolcular korku yaşadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar karayolunda, yolcu otobüsünün traktöre arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Afyonkarahisar karayolu Taşlık mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Bursa'ya 36 yolcusu ile seyir halinde olan Duran D. yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 03 VZ 606 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 TZ 375 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına devrilen traktörden düşen 4 kişi ile otobüstekilerden 2 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.