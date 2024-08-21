Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde orman yangını çıktı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Hasan Beli Yaylası mevkiinde saat 11.30 civarında orman yangını başladı. Orman bölge müdürlüğünün ağaçlandırma sahasındaki yangına dün Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki yangında görev alan ekiplerin çoğu bölgeye sevk edildi. Çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Söndürme çalışmalarında 1 helikopter, 8 arasöz, 7 itfaiye, iş makineleri ve 100'den fazla personel yer aldı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi.

Akarım beldesi sınırlarındaki Çiğiltepe Şehitliği'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yangının 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar'da dün de Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde çıkan yangında 20 hektar civarında alan zarar görmüştü.

HABER-KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,