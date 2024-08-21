Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde orman yangını çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Hasan Beli Yaylası mevkiinde saat 11.30 civarında orman yangını başladı. Orman bölge müdürlüğünün ağaçlandırma sahasındaki yangına dün Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki yangında görev alan ekiplerin çoğu bölgeye sevk edildi. Çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Söndürme çalışmalarında 1 helikopter, 8 arasöz, 7 itfaiye, iş makineleri ve 100'den fazla personel yer aldı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdi.

Akarım beldesi sınırlarındaki Çiğiltepe Şehitliği'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yangının 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar'da dün de Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde çıkan yangında 20 hektar civarında alan zarar görmüştü.

HABER-KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Sandıklı Akharım Çevre Güncel Haberler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi?
title