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Afyonkarahisar'da mahkeme radyasyon riskini bildirenin görevlendirmesini durdurdu

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Afyonkarahisar'da mahkeme radyasyon riskini bildirenin görevlendirmesini durdurdu
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Genel Sağlık-İş, radyasyon riskini bildiren üyesinin Afyonkarahisar'daki geçici görevlendirmesine karşı açtığı davada yürütmenin durdurulduğunu duyurdu. Mahkeme, il sağlık müdürü oluruyla yapılan ve 2 ayı aşan görevlendirmeyi yetki gaspı nedeniyle durdurdu.

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Sendikası, "radyasyon riskini" bildiren bir üyesinin geçici olarak bir başka yerde görevlendirilmesinin ilişkin kararı iptal istemiyle açtıkları davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Afyonkarahisar Çay Devlet Hastanesi'nde görev yapan radyoloji teknikeri üyemizin, hasta güvenliği ve çalışan sağlığını ilgilendiren radyasyonla ilgili ciddi riskleri idareye yazılı olarak bildirmeleri sonrasında üyemiz İl Sağlık Müdürü oluruyla ve mevzuatla düzenlenen 2 ayı aşan süreyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geçici olarak görevlendirilmiştir. Sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından idarenin hukuka aykırı olan işlemine karşı üyemizin yanında durularak Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nde geçici görevlendirmenin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Mahkeme kararın gerekçesinde; 'geçici görevlendirme işleminin vali oluru ile yapılması gerekirken il sağlık müdürü oluru ile yapılmasının yetki gaspı anlamına geldiği, görevlendirmenin beş ayı aşan süre ile yapılması nedeniyle mevzuatla düzenlenen geçici görevlendirmelerin en fazla 2 ay ile yapılabileceği düzenlemesinin aşıldığı, aynı zamanda geçici görevlendirmenin farklı bir hastaneye yapılması nedeniyle telafisi imkansız zararlara sebebiyet verdiği' gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Sendikamızca alınan onlarca yürütmenin durdurulması ve iptal kararına rağmen öğrenemeyen idareye bir kez daha ders verilmiştir Genel Sağlık-İş olarak iş bilmez idarecilerle mücadeleye, üyelerimizin haklarını korumaya ve savunmaya, nitelikli sağlık hizmeti sunarken hukuka bağlı kalmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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